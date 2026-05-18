El Gobierno registró superávit fiscal en abril y consolida el orden de las cuentas públicas

El Sector Público Nacional registró en abril un superávit primario de $632.844 millones, mientras que el resultado financiero cerró con un saldo positivo de $268.103 millones luego de descontar el pago de intereses de la deuda.

Con estos números, las cuentas públicas nacionales encadenaron su cuarto mes consecutivo con balance favorable en lo que va del año.

Los detalles del balance cuatrimestral

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía detalló que durante el primer cuatrimestre el Estado acumuló un superávit primario cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PBI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en su cuenta de la red social X que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos".

Asimismo, el funcionario remarcó que "esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional", calificando la situación como "un hecho inédito en la historia argentina".

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En abril el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero



%u2705 El Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes el pago de intereses de deuda... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 18, 2026

Por su parte, el presidente Javier Milei adhirió a la presentación de los resultados financieros y respaldó la gestión de la cartera económica mediante un mensaje en sus redes sociales, donde sostuvo que "el superávit fiscal es política de Estado permanente".

Evolución de los ingresos y los gastos públicos

Durante el cuarto mes del año, los ingresos totales del Estado alcanzaron los $13.411.787 millones, lo que significó una variación interanual del 29,6%.

Este desempeño se vio impulsado por la recaudación del impuesto a los Débitos y Créditos, que trepó un 35,1% interanual, seguido por los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social con un 28,4% y el IVA neto de reintegros con un avance del 28% respecto al mismo mes de 2025. En contraposición, los derechos de exportación registraron una baja del 17,4% interanual.

Por el lado de las erogaciones, los gastos primarios sumaron $12.778.943 millones, marcando un incremento interanual del 34,5%.

Las prestaciones sociales demandaron $8.094.859 millones, mientras que las remuneraciones al personal del sector público alcanzaron los $1.620.999 millones.

En tanto, las transferencias corrientes al sector privado crecieron un 46,8% interanual y las destinadas al sector público cayeron un 18,6%.

Finalmente, los subsidios económicos subieron en $701.872 millones debido a compromisos energéticos de marzo liquidados en la primera semana de abril, mientras que el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones.