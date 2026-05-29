El Gobierno detalló la estrategia que usará para pagar la deuda con la Ciudad

El Gobierno Nacional comunicó los mecanismos financieros que utilizará para cancelar la deuda que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

El monto total de la compensación asciende a $813.442.779.604,73 en concepto de la Coparticipación Federal de Impuestos, una ingeniería financiera que se concretará mediante la transferencia de letras y bonos del Tesoro hacia la administración porteña.

Los detalles de la medida se formalizaron a través de la Resolución Conjunta 29/2026, firmada entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas y la de Hacienda.

Respecto al entendimiento entre ambas jurisdicciones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había expresado días atrás: "Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta".

Asimismo, el alcalde aclaró que el pacto no contempla los pasivos generados durante la gestión de Alberto Fernández.

Cronograma y porcentaje de los instrumentos

El esquema de pago dispuesto por las áreas de Hacienda y Finanzas divide las obligaciones en cuatro tramos específicos utilizando diferentes activos soberanos:

Un 20% se abonará a través de Boncap con una tasa del 2,15% y vencimiento fijado para el 30 de junio de este año.

Un 20% mediante Lecap con un interés del 2,5% que vencerán el 31 de agosto de este año.

Un 20% a través de Lecap al 2,55% con fecha de caducidad pactada para el 30 de octubre de este año.

El 40% restante se cancelará por medio de Boncap al 2,55% con vencimiento final el 30 de abril de 2027.

Origen del diferendo cambiario

El litigio comenzó en el año 2020 cuando la gestión del Frente de Todos recortó de forma cautelar los ingresos porteños del 3,5% al 2,32% a través del Decreto 735/2020, nivel que luego la Ley 27.606 redujo al 1,4% básico más un monto fijo para seguridad.

A finales de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar que ordenó elevar el coeficiente total al 2,95%, disposición que no fue ejecutada por las autoridades nacionales de ese período.

En septiembre de 2024, la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un acuerdo inicial con la actual cartera de Economía para percibir los fondos equivalentes a la diferencia del 1,55%.

Si bien el fallo de la CSJN determinaba la obligatoriedad de envíos diarios automáticos por vía del Banco Nación, la administración porteña convalidó un esquema propuesto por el Ejecutivo nacional para habilitar remisiones semanales directas desde el Tesoro.