Donald Trump advirtió a Irán con iniciar bombardeos si no se concreta un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán este miércoles, asegurando que comenzarán los bombardeos en caso de que no se logre un consenso definitivo entre ambas naciones.

A través de una publicación en su red social, Truth Social, el líder republicano condicionó el cese de las hostilidades y la continuidad de las operaciones militares a la aceptación de los términos negociados para la estabilidad regional.

La vigencia de la operación Epic Fury

La advertencia del jefe de Estado se da tras filtraciones que indicaban un posible principio de acuerdo para detener el conflicto y avanzar en un tratado nuclear.

Según detalló Trump, la continuidad de la presión militar sobre el estrecho de Ormuz depende exclusivamente de la voluntad de cumplimiento por parte de las autoridades de Teherán.

"Suponiendo que Irán acceda a cumplir con lo acordado -lo cual es, tal vez, una gran suposición-, la ya legendaria Epic Fury llegará a su fin, y el sumamente eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz permanezca abierta para todos, incluido Irán", manifestó el presidente norteamericano.

Amenaza de máxima intensidad

En su mensaje, el mandatario fue contundente respecto a las consecuencias de un fracaso en la mesa de diálogo.

Trump remarcó que la capacidad de fuego que se emplearía en una eventual nueva fase del conflicto no tiene precedentes cercanos, elevando la tensión en el golfo Pérsico.

"Si no acceden, comenzarán los bombardeos y estos serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad muy superiores a los de antes", sentenció el titular de la Casa Blanca en el cierre de su comunicado.

Por su parte, informes del portal Axios señalan que el documento base de la negociación apenas cuenta con una página de extensión, buscando servir como hoja de ruta para una paz formal.