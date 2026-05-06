Quién es Lise Klaveness, la presidenta de la Federación de Noruega que es crítica feroz de la FIFA, Infantino y Trump

No tiene pelos en la lengua y se enfrenta con el poder por convicción. Se trata de Lise Klaveness, presidenta de la Federación de Fútbol Noruega (NFF), quien pidió abolir el Premio de la Paz que creó la FIFA y que Gianni Infantino le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre, ya que el reconocimiento viola la supuesta neutralidad política que debe conservar la entidad madre del fútbol mundial.

Su postura fue impulsada por una denuncia de la ONG FairSquare contra Infantino, que Klaveness tomó como propia: "Hemos decidido que la apoyaremos y que enviaremos una carta a la FIFA para pedirle a su comité ético que tramite la queja. Se trata de que la FIFA, por medio de su presidente, ha quebrantado las reglas sobre neutralidad política al otorgar este premio de la Paz. Y queremos que el comité lo estudie".

De hecho, en su momento, la federación de Noruega había expresado sus cuestionamientos a la creación de este reconocimiento, ya que "no tenía ninguna legitimidad y excede el mandato de la FIFA", según expresó la dirigenta nórdica. "Es grave que se funde un premio político sin ningún arraigo", había afirmado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Klaveness y Noruega se plantan ante la FIFA. La dirigenta, que fue futbolista profesional entre 1997 y 2011, es abogada y desde 2022 ocupa su actual cargo, también se mostró crítica en vísperas del Mundial Qatar 2022, en el que los derechos humanos estuvieron en el eje de la discusión.

Aquella vez, durante un Congreso de la FIFA en Doha, Klaveness le dijo en la cara a Infantino, al jefe del Comité Supremo de Qatar, Hassan al-Thawadi, y a más de 250 personalidades del fútbol que debían hacer más por los trabajadores migrantes que sufrían las condiciones insalubres en el país anfitrión y también pidió por los hinchas de la comunidad LGBTQ+ de todo el mundo que se acercarían al lugar para alentar a sus seleccionados.

Casada con la también ex jugadora Ingrid Camilla Fosse y especialista en derecho laboral, puja por una ampliación de derechos en el marco del fútbol. "Deseo que chicos y chicas de todas las razas, heterosexuales y homosexuales, reciban el mismo respeto y reconocimiento. Es muy importante que tu hija vea a mujeres profesionales en la cima del fútbol, porque si queremos que las niñas sueñen y aspiren a triunfar en este deporte, necesitan modelos a seguir", afirmó.



