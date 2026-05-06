Irán evalúa la propuesta de Estados Unidos y Trump mete presión: "Si no aceptan habrá bombardeos de mayor intensidad"

En medio de las negociaciones para intentar frenar el conflicto en Medio Oriente, Irán confirmó que se encuentra revisando la propuesta presentada por Estados Unidos con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita desactivar la escalada bélica.



El vocero de la Cancillería iraní, Ismail Bagaei, reconoció este miércoles que están analizando la iniciativa norteamericana. "La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", afirmó en declaraciones a la agencia ISNA.

Mientras tanto, crece la expectativa internacional ante la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a las tensiones. Sin embargo, el clima se mantiene tenso tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a endurecer su postura frente a la demora del gobierno iraní en aceptar sus condiciones.

"Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán", expresó en un mensaje publicado en Truth Social.

No obstante, el mandatario también lanzó una advertencia directa a Teherán: "Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes".

La publicación de Donald Trump para presionar a Irán a que acepte el ofrecimiento.

Señales de distensión desde Irán

En paralelo, desde Teherán surgieron gestos que apuntan a una eventual distensión. Autoridades del país aseguraron que garantizarán la libre circulación en el estratégico paso marítimo de Ormuz, clave para el comercio energético global.

En esa línea, la Guardia Revolucionaria señaló que esta medida se implementará "una vez neutralizadas las amenazas del agresor", en lo que se interpreta como una señal de apertura, aunque condicionada al contexto de seguridad en la región.