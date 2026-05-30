Israel y Hezbollah violan el alto al fuego: sube la tensión por nuevos ataques cruzados

Israel volvió a atacar sobre el sur del Líbano y no respetó el acuerdo de alto al fuego que consignaron los países involucrados en el conflicto.

El ejército israelí avanzó sobre el río Litani para ocupar posiciones estratégicas.

Esta decisión fue justificada por el gobierno de Benjamín Netanyahu en que Hezbollah estaría dispuesta a atacar el norte de Israel.

A pesar del acuerdo mediado por Estados Unidos y que alcanzaron las gestiones de Israel y el Líbano, lo cierto es que en las últimas jornadas los enfrentamientos se han intensificado.

El ejército libanés expresó que un ataque israelí con dron alcanzó un vehículo militar cerca de la ciudad de Nabatiyeh e hirió de gravedad a dos de sus soldados. Según medios libaneses, al menos tres personas murieron, aunque aún no se ha emitido ninguna confirmación oficial sobre las víctimas de ese impacto.

A su vez, el grupo islamista proiraní Hezbolá reivindicó el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel, por lo que el fuego cruzado se intensifica.

Hezbolá declaró el sábado que había disparado cohetes contra la ciudad israelí norteña de Kiryat Shmona "en defensa del Líbano y de su pueblo, y en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí". A medida que se profundiza la incursión israelí en el sur del Líbano, las FDI reiteraron el sábado las advertencias de evacuación a los residentes de 13 aldeas, ordenando a la población desplazarse hacia el norte del río Zahrani, situado a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de la frontera.











