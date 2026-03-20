Javier Milei apoyó la guerra en Irán y del Congreso le marcan que cualquier acción requiere su autorización

El presidente de la Nación Javier Milei se refirió varias veces al conflicto en Medio Oriente. "Irán es el enemigo", dijo en una oportunidad, y "vamos a ganar la guerra" en otra. Sumado, el canciller Pablo Quirno no descartó el envío de buques. La oposición en el Congreso hizo una advertencia.

Los diputados de la oposición marcaron que cualquier declaración de guerra debe ser autorizada por el Parlamento. Y responsabilizaron al Presidente si "pasa algo" en la Argentina.

A las aclaraciones para el mandatario nacional, los legisladores opositores a La Libertad Avanza le sumaron que podría recibir hasta 15 años de prisión por sus dichos.

Qué dijo Javier Milei sobre la guerra en Irán

Javier Milei se declaró el "presidente más sionista del mundo", durante un discurso en Nueva York, en la exclusiva Universidad Yeshiva de la comunidad judía. "Irán es el enemigo y estamos ganando", sumó para el aplauso de estudiantes y académicos.

Javier Milei aseguró: "Irán es el enemigo".

"Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos", siguió al ratificar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos e Israel.

La respuesta de Irán no tardó en llegar desde un editorial que se publicó días después en el diario oficialista iraní, el Tehran Times. Lo acusaron de haber cruzado "una línea roja imperdonable". "Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación", dice el texto.

Pedido de informes del Congreso al Gobierno nacional

Ahora, diputados del bloque Provincias Unidas hicieron un pedido de informes para saber el cuál es el rol del Estado argentino en la guerra en Medio Oriente.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó, a su vez otro proyecto de ley en rechazo de las declaraciones de Milei. Y argumentó que el artículo 75, inciso 25, dispone que corresponde al Congreso "autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz". Mientras el inciso 28 establece que es facultad exclusiva del Congreso "permitir la salida de las fuerzas nacionales fuera del territorio de la Nación".

Quirno había declarado ante la prensa sobre la posibilidad de que la Argentina envíe buques de la Armada. "En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar", dijo el funcionario.