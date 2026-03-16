El gobierno de Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

El gobierno de Irán arremetió en las últimas horas contra el presidente Javier Milei al que acusó de haber "cruzado una línea roja imperdonable" por declarar que la República Islámica es enemiga de Argentina.

La advertencia fue publicada en un editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní.

Las críticas hacen referencia a un discurso pronunciado por Javier Milei el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York, donde además el mandatario argentino se manifestó "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo".

"Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad", advirtieron desde el régimen.

Asimismo, cuestionaron que "Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada".

En el texto, recordaron que el líder de La Libertad Avanza "recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo' y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán".

"Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí", sentenciaron.



