Javier Milei apuntó contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos

El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura woke en el plano internacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.

El detonante de la publicación fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto de la corriente denominada "Teoría Francesa".

LA DERROTA DEL WOKISMO

Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron.

Sin embargo, el desastre es cada vez más evidente. Pensar que alguien dijo Occidente está... https://t.co/qopdV1NrtW May 17, 2026

El descargo en redes sociales

Ante la postura del referente europeo, el mandatario nacional redobló la apuesta y apuntó contra sus detractores a través de una publicación en la que manifestó: "Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron".

En el mismo sentido, el Presidente argentino recordó los cuestionamientos que recibió por sus declaraciones previas en el exterior y concluyó su mensaje señalando: "Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro' y lo trataron de loco...".

Antecedentes internacionales

Este posicionamiento del jefe de Estado se alinea con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo.

A principios de 2025, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había cuestionado los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un "cáncer que hay que extirpar", apuntando contra la agenda de género, el feminismo radical y el colectivismo económico.