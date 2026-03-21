Tensión en Irak: un muerto tras un ataque con dron contra la sede de inteligencia en Bagdad

Un agente del Servicio de Inteligencia de Irak murió este sábado luego de que un dron con carga explosiva impactara contra la sede del organismo, en Bagdad. El ataque se produjo en el barrio de Mansur y ocurre en uno de los momentos más críticos para el país en los últimos años.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 10.15 de la mañana (hora local), cuando el avión no tripulado alcanzó el edificio donde funciona la agencia.

Desde el gobierno iraquí evitaron identificar a los responsables y se limitaron a señalar que se trató de "un grupo de forajidos" que llevó adelante un "ataque terrorista" con el objetivo de obstaculizar el trabajo del organismo.

El episodio se da en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, marcado por el conflicto que involucra a Irán y que también impacta en territorio iraquí.

En ese escenario, las milicias proiraníes que operan en el país se encuentran en estado de movilización y han intensificado sus acciones. De hecho, el viernes ya se había registrado otro ataque contra un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos de Estados Unidos, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Tras el atentado, la agencia de inteligencia reafirmó su compromiso de continuar con sus funciones y aseguró que este tipo de hechos "no hacen más que reforzar su determinación" de perseguir a los responsables.



