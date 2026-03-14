Nuevo ataque con misiles de Irán a Tel Aviv: dos personas resultaron heridas

Una ofensiva de Irán sacudió en las últimas horas a Israel en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Así fue como dos personas resultaron heridas leves en la localidad de Jolón, en las afueras de Tel Aviv, tras el último ataque con misiles lanzado desde Irán.

De acuerdo a lo señalado por el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), los médicos asistieron a un hombre de unos 80 años que sufrió heridas leves por fragmentos de vidrio y a una mujer de edad similar que presentó síntomas leves por inhalación de humo.

Israel asegura que el conflicto con Irán entró "en su fase decisiva"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió este sábado el conflicto bélico con Irán entró "en su fase decisiva".

A través de un mensaje televisivo, Katz manifestó: "Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní".

Conforme a la información del sitio DW, el titular de esa cartera señaló que "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida".

Sin embargo, precisó que los bombardeos conjuntos con los Estados Unidos "se intensificarán" y "se prolongarán todo lo que sea necesario".