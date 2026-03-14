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Sábado, 14 de marzo de 2026

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RESPUESTA

Irán desmintió a Estados Unidos y aseguró que "no hay ningún problema" con su líder supremo

Fue luego de que el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijera que Mojtaba Khamenei está "herido y probablemente desfigurado".

Francisco Nutti

Irán le respondió al Pentágono al informar que "no hay ningún problema" con su nuevo líder supremo, luego de que el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicara que Mojtaba Khamenei está "herido y probablemente desfigurado".

La afirmación del país islámico fue hecha a través del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien sostuvo que "seguramente verán pronto, supongo que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes".

El jefe del Pentágono había asegurado que el nuevo líder supremo iraní está herido, pero fue desmentido.&nbsp;
El jefe del Pentágono había asegurado que el nuevo líder supremo iraní está herido, pero fue desmentido. 

"Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", añadió, en medio de la tensión en Medio Oriente y los bombardeos masivos en esa región. 

De esa manera, el funcionario intentó quitarle credibilidad a las declaraciones de Hegseth en las que aseguraba que el nuevo líder supremo estaba herido y desfigurado.

La afirmación del Pentágono

"Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día", había dicho Hegseth, máxima autoridad del Pentágono en rueda de prensa, para luego detallar que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, está "herido y probablemente desfigurado", lo que enfureció al régimen iraní, que desmintió la noticia en cuestión de horas. 

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