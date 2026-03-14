Tensión en Medio Oriente: Israel alertó que la guerra con Irán entró "en su fase decisiva"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este sábado que la guerra iniciada junto a Estados Unidos contra Irán entró "en su fase decisiva".

"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", sostuvo el funcionario a través de un mensaje televisivo.

De acuerdo a la información difundida también por el sitio DW, el titular de esa cartera consideró que "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida".

Asimismo, precisó que los bombardeos conjuntos con Estados Unidos "se intensificarán" y "se prolongarán todo lo que sea necesario".

Donald Trump apunta a mantener el Estrecho de Ormuz "abierto y seguro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a China y otras naciones que envíen buques de guerra al Estrecho de Ormuz para que ayuden a mantener abierto ese sitio clave para el traslado de petróleo.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", indicó el mandatario republicano mediante un posteo en la red Truth Social.

El primer mandatario insistió que Estados Unidos destruyó "el 100% de la capacidad militar de Irán" pero reconoció que a ese país "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", sentenció.