Video brutal: así impactó en Israel una bomba de racimo lanzada por Irán

Videos difundidos en las redes sociales en las últimas horas reflejan la intensidad de la guerra abierta que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos. Las imágenes muestran el impacto de misiles balísticos equipados con ojivas de racimo que alcanzaron territorio israelí, incluidos sectores del área metropolitana de Tel Aviv.

Uno de los proyectiles cayó durante la madrugada de este domingo y provocó daños materiales, además de varios heridos. Tras el ataque, se activaron las sirenas antiaéreas en amplias zonas del centro del país.

Fragmentos de la munición se dispersaron en distintos puntos y al menos dos personas resultaron lesionadas. Equipos de emergencia acudieron rápidamente a las áreas afectadas para asistir a los civiles y evaluar los daños.

Este tipo de armamento se caracteriza por abrirse en pleno vuelo y liberar decenas de pequeñas submuniciones explosivas sobre una superficie extensa. Su objetivo es saturar los sistemas de defensa aérea israelíes, como Iron Dome y Arrow, ya que resulta más complejo interceptar múltiples proyectiles dispersos que un único misil.

No se trata del primer episodio de este tipo desde el inicio del conflicto. El pasado 9 de marzo se registraron impactos en Yehud -cerca del aeropuerto Aeropuerto Ben Gurion-, así como en Bat Yam, Jolón y Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv. En aquella ocasión, las submuniciones provocaron la muerte de una persona, varios heridos de gravedad y daños en calles, parques infantiles y edificios.

Un similar ataque que dejó varios heridos en Yehud.

Dos días más tarde se produjo otro ataque en Shoham, donde parte de un edificio residencial colapsó tras el impacto de submuniciones. El episodio también generó incendios en vehículos y destrozos materiales, aunque no se reportaron víctimas.

Este domingo, además, se registró un nuevo bombardeo en la ciudad de Jolón, en las afueras de Tel Aviv. Según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), al menos dos personas resultaron heridas.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que el Comando del Frente Interno envió alertas preventivas directamente a los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas bajo amenaza.

"En los últimos minutos, el Comando del Frente Interno ha enviado una directiva preventiva a los teléfonos móviles de las áreas afectadas. Se solicita a la población actuar con responsabilidad y seguir las instrucciones", señalaron en un comunicado.