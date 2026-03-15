Irán amenazó con "perseguir y matar" a Benjamin Netanyahu "si es que sigue con vida"

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) difundió en las últimas horas un comunicado con una fuerte amenaza dirigida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de la escalada bélica que ya transita su tercera semana entre Irán, Estados Unidos e Israel.

A través de su sitio oficial, la fuerza militar iraní advirtió que perseguirá al mandatario israelí y aseguró que buscará eliminarlo. "Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo perseguiremos y lo mataremos con toda nuestra fuerza", señaló el mensaje difundido por el organismo militar.

Cabe destacar que en las redes sociales circulan publicaciones e incluso videos aparentemente realizados con inteligencia artificial afirmando que Benjamín Netanyahu; Iddo Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, y el ministro Itamar Ben Gvir, han muerto. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas de que hayan fallecido.

Integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

En las últimas horas circuló un vídeo de 11 segundos en el que se ve una casa en llamas y que la presentan como "la casa de la familia de Netanyahu", algo que podría ser falso pero que aún el gobierno israelí no salió a desmentir.

El pronunciamiento se da en un contexto de intensificación de los enfrentamientos. En los últimos días, Irán lanzó diversas oleadas de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región, incluyendo bases en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar, además de instalaciones israelíes y objetivos vinculados al sector industrial y energético.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades que derivaron en la muerte de varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el entonces líder supremo Ali Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musavi.

En paralelo, desde Teherán el canciller iraní Abbas Araghchi negó que existan problemas de salud en el nuevo líder supremo, Mojtabá Jameneí, luego de que circularan versiones sobre su estado tras los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que desplegaron aviones de combate que llevaron a cabo bombardeos contra más de 200 objetivos en territorio iraní. Según el Ejército israelí, los ataques alcanzaron decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y depósitos de armamento.

En tanto, la Guardia Revolucionaria aseguró haber interceptado drones y misiles enemigos y advirtió que podría atacar instalaciones petroleras pertenecientes a compañías que colaboren con Estados Unidos.