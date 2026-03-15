Estados Unidos identificó a los 6 militares que murieron al estrellarse un avión en Irak

Seis militares estadounidenses murieron tras el accidente de un avión militar de reabastecimiento de combustible ocurrido en Irak el pasado jueves 12 de marzo, durante operaciones vinculadas al conflicto regional en Medio Oriente.

El hecho fue confirmado por el United States Central Command (CENTCOM), que informó que la aeronave involucrada era un Boeing KC-135 Stratotanker, un avión cisterna utilizado para el reabastecimiento de combustible en vuelo.

Según detalló el organismo militar en una publicación difundida durante la madrugada del viernes en la red social X, la aeronave se estrelló alrededor de las 2:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos) en el oeste de Irak. En un primer momento se confirmó la muerte de cuatro tripulantes, mientras que otros dos militares permanecían desaparecidos.

Con el paso de las horas, las tareas de búsqueda permitieron confirmar el peor escenario. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el sábado que los dos militares que estaban desaparecidos también habían fallecido, elevando a seis el número total de víctimas.

Quiénes eran los militares estadounidenses que murieron en el avión que se estrelló en Irak

El CENTCOM confirmó el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna que se accidentó en el oeste de Irak. En un primer momento, las autoridades no revelaron sus identidades para poder notificar previamente a sus familiares.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. - All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during... — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

"La identidad de los miembros del servicio se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares", había señalado el organismo en su publicación inicial.

En ese mismo comunicado, el CENTCOM informó que la aeronave se perdió mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante la operación militar denominada Operation Epic Fury.

Finalmente, el Departamento de Defensa identificó a los seis militares fallecidos: John A. Klinner, teniente mayor de 33 años; Ariana G. Savino, capitana de 31 años; Ashley B. Pruitt, sargento técnica de 34 años; Seth R. Koval, capitán de 38 años; Curtis J. Angst, capitán de 30 años; y Tyler H. Simmons, sargento técnico de 28 años.

Los militares estaban asignados al 6th Air Refueling Wing con base en la MacDill Air Force Base, ubicada en Florida.

Estados Unidos confirmó que el avión Boeing KC-135 Stratotanker se perdió mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante una misión militar.

¿Fue un ataque enemigo?

Tras el accidente, el CENTCOM indicó que las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación. No obstante, el organismo militar aclaró que la pérdida del avión no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo.

En la misma línea, el Departamento de Defensa aseguró que el incidente ocurrió mientras la aeronave volaba en espacio aéreo aliado y reiteró que no existen indicios de que haya sido derribada por un ataque hostil.

Sin embargo, desde Irán y algunas milicias aliadas en territorio iraquí sostienen una versión diferente. Según esas fuentes, el avión habría sido alcanzado por un misil durante su operación.

El accidente incrementa a 12 el número de militares estadounidenses en servicio activo fallecidos desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos se sumó a Israel en una ofensiva dirigida contra objetivos militares y altos mandos en territorio iraní.

El Boeing KC-135 Stratotanker, el modelo de avión involucrado en el accidente, es uno de los principales aviones cisterna utilizados por la Fuerza Aérea estadounidense desde hace más de seis décadas. Cada unidad tiene un costo aproximado cercano a 40 millones de dólares.

Estas aeronaves son utilizadas principalmente para el reabastecimiento de combustible en vuelo, aunque también pueden adaptarse para misiones de evacuación médica, lo que requiere ampliar la tripulación habitual para asistir a pacientes durante el traslado.



