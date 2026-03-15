Irán lanzó por primera vez un súper misil Sejil en un ataque contra Israel: ¿Cuál es su poder de destrucción?

En una nueva escalada militar en Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció este domingo que utilizó por primera vez en combate el misil balístico de combustible sólido Sejil durante una ofensiva contra objetivos en Israel. La información fue difundida a través de un comunicado citado por la agencia iraní Mehr News Agency.



El lanzamiento se produjo en el marco de una nueva oleada de ataques iraníes contra instalaciones militares israelíes. Según el reporte, los proyectiles fueron dirigidos hacia centros de control aéreo, complejos industriales vinculados a la defensa y posiciones donde se concentraban tropas.

La operación formó parte de la 54.ª fase de ataques iraníes, en la que también se emplearon otros misiles balísticos como los Khorramshahr, capaces de transportar ojivas de gran peso, además de los modelos Kheibar Shekan, Qadr y Emad. De acuerdo con las autoridades militares iraníes, la combinación de estos sistemas buscó aumentar la intensidad de la ofensiva y ampliar el alcance del fuego contra las capacidades militares israelíes.

Horas antes de este ataque, la fuerza iraní ya había lanzado otra serie de bombardeos con misiles balísticos y drones contra instalaciones militares estadounidenses y distintos objetivos estratégicos en la región. Según el comunicado, esas acciones incluyeron impactos en áreas vinculadas a Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos.

El uso del Sejil marca un punto relevante dentro del conflicto, ya que este sistema era considerado hasta ahora una pieza estratégica del arsenal de Teherán, pero nunca había sido utilizado en combate real desde su desarrollo.

El misil Sejil de Irán y su alto poder de alcance y destrucción.

¿Qué es el misil Sejil?

El Sejil es un misil balístico de alcance medio desarrollado por Irán que se caracteriza por emplear combustible sólido, una tecnología que permite lanzar el proyectil con mayor rapidez que los misiles que utilizan combustible líquido, los cuales requieren preparativos más prolongados antes del despegue.

Este sistema pertenece a una generación más moderna de armamento iraní pensada para reemplazar modelos más antiguos y mejorar la capacidad de ataque a larga distancia. Su diseño fue probado públicamente por primera vez en 2009, cuando se realizaron ensayos que demostraron su viabilidad operativa.

Las estimaciones militares indican que el Sejil tiene un alcance cercano a 2.000 kilómetros, suficiente para impactar objetivos en buena parte de Medio Oriente. El misil mide aproximadamente entre 18 y 20 metros de longitud, pesa más de 23 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilos, lo que lo ubica entre los proyectiles más potentes del arsenal balístico iraní.

Otra de sus características es su sistema de dos etapas de propulsión sólida, que le permite mantener velocidad y estabilidad durante el vuelo. Además, puede ser disparado desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección previa y complica los intentos de neutralizarlo antes del lanzamiento.

Analistas militares sostienen que, dependiendo de la versión, el alcance del Sejil podría extenderse incluso hasta 2.500 kilómetros, lo que permitiría cubrir prácticamente toda la región y fortalecer la capacidad disuasiva de Irán dentro del actual escenario de confrontación.