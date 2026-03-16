Donald Trump presionó a los países de la OTAN para garantizar la circulación en el estrecho de Ormuz: ¿Qué le respondieron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se enfrentará a "un futuro muy malo" si sus aliados no ayudan a garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, que permanece cerrado por Irán tras los ataques del país norteamericano y por el cual pasaba la cuarta parte del petróleo mundial.

En esa línea, reclamó que los países que dependen del crudo del Golfo Pérsico- como los de Europa-, envíen buques de guerra para mantener abierto el paso marítimo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", advirtió Trump en una entrevista con el diario británico Financial Times publicada este domingo.

Qué le respondieron a Trump los países de la OTAN

La OTAN es una alianza política y militar que está integrada por 32 países, cuya gran mayoría se encuentra en Europa.

La respuesta de esas naciones a Trump fue negativa hasta el momento.

Sobre el Reino Unido, Trump comentó que considera ese país como el "aliado número uno" de Washington y el "más antiguo", pero que esa nación "no quiso acudir" hasta ahora.

Añadió que el Reino Unido sólo se ofreció a enviar barcos después de que Estados Unidos haya "prácticamente eliminado el potencial de peligro".

"Necesitamos esos buques antes de ganar, no después de ganar", cuestionó Trump en su contacto con el Financial Times.

Con un rechazo más claro aún que el del Reino Unido, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, alertó en declaraciones a la prensa que el conflicto bélico de Israel y Estados Unidos contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN", al tiempo que argumentó que "es una alianza para la defensa del territorio (de sus miembros)".

Por su parte, la alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió este lunes que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que el bloque analiza opciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar su navegabilidad.

"Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN. No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz", enfatizó Kallas a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, en declaraciones consignadas por el portal de El País, de España.