Mercosur: Colombia y Venezuela buscan ingresar como miembros plenos

En las últimas horas, Colombia y Venezuela iniciaron el proceso formal para incorporarse como integrantes con plenos derechos al Mercosur, según el anuncio oficial de Gustavo Petro, jefe de estado colombiano, como una maniobra que promete redefinir las relaciones comerciales y el equilibrio de poder en la región.

El presidente de Colombia detalló la hoja de ruta tras un cónclave ministerial celebrado en la capital venezolana.

El plan se divide en dos ejes: la postulación directa de Bogotá y el respaldo activo para finalizar la exclusión de la administración de Nicolás Maduro, quien permanece fuera del bloque desde 2016 por la activación de la cláusula democrática.

"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros haremos solicitud de entrada como miembro pleno", sentenció Petro a través de sus canales oficiales.

Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela.



Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur.



Se emprende la coordinación... https://t.co/rboVBuRht0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

De asociados a protagonistas

Actualmente, el Mercosur cuenta con la participación de sus fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), a los que se sumó recientemente Bolivia.

Colombia, que mantiene el estatus de Estado asociado desde el año 2004, opera bajo convenios de intercambio comercial pero carece de voto en las determinaciones orgánicas del grupo.

La propuesta surgió luego de una cumbre binacional que el propio Petro definió como "supremamente exitoso".

Más allá de la expansión del bloque, las delegaciones avanzaron en pactos sobre seguridad en los límites fronterizos, estrategias energéticas y operativos conjuntos para desarticular el tráfico de drogas en la zona de contacto entre ambos países.

El desafío del consenso

El ingreso de nuevos integrantes representa un reto institucional, ya que las normas del organismo exigen la aprobación unánime de los socios actuales.

Esta doble postulación de Colombia y Venezuela introduce una presión inmediata sobre la agenda de integración y reabre la discusión sobre las exigencias políticas que rigen al bloque regional.