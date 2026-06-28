"Nos vamos a ocupar de que renuncie": Manuel Adorni dejará de ser director de YPF

La salida de Manuel Adorni del ecosistema de Gobierno de Javier Milei es total.

Según confirmaron fuentes oficiales, el ex jefe de Gabinete y vocero presidencial no limitará su paso al costado a la conducción ministerial y presentará durante la semana entrante su renuncia indeclinable como director de YPF en representación del Estado nacional.

De esta manera, Adorni se desvinculará por completo de todas las responsabilidades institucionales que conservaba dentro de la administración libertaria.

En esta línea, las mismas fuentes indicaron: "Nos vamos a ocupar de que renuncie".

Así las cosas, la dimisión será entregada formalmente al directorio de la compañía energética que preside Horacio Marín. Posteriormente, el cuerpo societario deberá sesionar para tratar y aceptar formalmente su salida, cumpliendo con los mecanismos regulatorios previstos para la empresa con mayoría accionaria estatal.

Desde Balcarce 50 aseguraron que la decisión fue adoptada por el propio Adorni y responde a su determinación de retirarse de la actividad pública de forma temporaria.

El exfuncionario adujo un profundo desgaste personal y familiar luego de más de dos años y medio de exposición en la primera línea del esquema libertario, un período que se volvió insostenible tras las sucesivas denuncias judiciales y mediáticas en su contra.

El peso de la "acción de oro" y la sombra judicial

Adorni se desempeñaba en la petrolera bajo la categoría de director Clase A, una posición estratégica ligada a las acciones en poder del Estado nacional.

Esta condición está directamente asociada a la denominada "acción de oro", una herramienta jurídica que otorga al Poder Ejecutivo facultades especiales de veto y control sobre decisiones estructurales de la compañía.

El desplazamiento del exministro coordinador de este sillón corporativo clausura las especulaciones de sectores de La Libertad Avanza (LLA) que, hasta el viernes, operaban activamente para retenerlo en el puesto de YPF con el fin de asegurarle ingresos de alto rango destinados a costear su defensa en los tribunales federales. Sin embargo, primó la orden de la mesa chica presidencial de avanzar hacia un reseteo absoluto.

La carta de despedida

En el texto enviado el sábado a Javier Milei, Adorni justificó su alejamiento afirmando que no podía seguir exponiendo a sus seres queridos a una "carnicería mediática".

Defendió su honestidad al señalar que fue tratado de "delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas" y enumeró las versiones que consideró falsas, incluyendo supuestos viajes irregulares, contratos familiares y la posesión de una "granja cripto".

La renuncia se precipitó luego de casi cuatro meses de una lenta agonía política y judicial.

Adorni enfrenta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, que se inició tras conocerse inconsistencias patrimoniales, la compra de propiedades y el uso del avión presidencial para comitivas familiares.

La presión del PRO y de la oposición en el Congreso, que amenazaban con una moción de censura parlamentaria, terminó por quitarle el sostén político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sucesión en marcha en la petrolera

Una vez que el directorio de la compañía formalice la aceptación de la baja, el Poder Ejecutivo quedará habilitado para nombrar a su reemplazante. En los despachos de la Casa Rosada consideran un hecho que el lugar vacante en YPF sea cubierto por quien asuma las riendas de la Jefatura de Gabinete.

Hasta el momento, el nombre que reúne el mayor consenso político y técnico para suceder a Adorni en la coordinación del Estado es el del actual ministro del Interior, Diego Santilli.

De confirmarse el desembarco del dirigente del PRO en el gabinete nacional, la estratégica representación estatal en la petrolera quedaría también bajo su órbita, replicando el esquema de concentración de funciones que el Gobierno ya implementó en etapas anteriores de la gestión.