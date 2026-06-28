Myriam Bregman tras la renuncia de Adorni: "Era la arrogancia de este Gobierno; se burlaba de las personas con discapacidad y agredía a quienes pensábamos distinto"

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete desató una ola de reacciones en todo el arco político.

Una de las voces más críticas fue la de la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien calificó la salida del funcionario como un hecho "inevitable" y acusó al oficialismo de haberlo sostenido en su puesto durante meses con el único objetivo de ejercer presión y frenar el avance de las investigaciones judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En declaraciones radiales la referente de la izquierda analizó el fuerte impacto que este escándalo genera en la gestión oficial, trazando una línea de desgaste que el Ejecutivo viene arrastrando en el último tiempo.

"Desde que ocurrió el hecho con Adorni, el Gobierno empezó a perder un capital político enorme", sentenció Bregman, vinculando el caso con otros golpes políticos previos sufridos por la administración, como el denominado 'Caso Libra'.

Para la legisladora, el estilo confrontativo del exjefe de Gabinete aceleró su propio desgaste y el de la fuerza gobernante.

"Era la arrogancia de este Gobierno; se burlaba de las personas con discapacidad y agredía a quienes pensábamos distinto. Siempre supe que su final estaba escrito porque esa arrogancia no se condice con la realidad", disparó.

La estrategia de la fecha y el "riesgo del chivo expiatorio"

Al ser consultada sobre los meses en que Adorni permaneció en el cargo pese a los cuestionamientos, Bregman no dudó en señalar que el Gobierno nacional buscó activamente blindarlo.

"Buscaron impunidad", afirmó la diputada, argumentando que mantenerlo en la Jefatura de Gabinete permitía al oficialismo condicionar la investigación judicial, ya fuera de manera explícita o implícita a través del peso institucional del cargo.

Asimismo, la dirigente del Frente de Izquierda denunció que el momento exacto de la dimisión fue fríamente calculado para reducir el impacto en la opinión pública.

"Yo dije hace bastante tiempo que iban a esperar el Mundial y el día que más les conviniera. Casualmente ocurrió un sábado en el que jugaba Argentina, para que la gente estuviera con la cabeza en otro lado", analizó respecto a la distracción del evento deportivo.

Por último, Bregman lanzó una advertencia hacia el futuro inmediato de la gestión de gobierno, pidiendo no desviar la mirada del programa de fondo.

"Hay un riesgo de que ahora quieran concentrar todo en él y que el resto del Gobierno continúe igual. El problema no es solo Adorni, sino el modelo económico y político que representa", concluyó.