El PRO celebró la renuncia de Adorni y el posible desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no solo fue recibida con críticas desde la oposición dura, sino también con un marcado alivio y expectativas de recambio por parte de los aliados legislativos del oficialismo.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, respaldó abiertamente el desplazamiento del exfuncionario y aseguró que la polémica en torno a su presunto enriquecimiento ilícito se había convertido en un obstáculo insostenible para la agenda del Gobierno en el Parlamento.

En declaraciones radiales, Ritondo calificó la dimisión como una "acertada decisión" que permitirá descomprimir la gestión nacional y reordenar las prioridades legislativas tras semanas de extrema parálisis.



"Permite encarar una agenda en serio. Con este tema el Congreso estaba casi frenado", diagnosticó el legislador, argumentando que las bancadas opositoras aprovechaban estratégicamente la debilidad del oficialismo para dilatar los debates en el recinto.

Ritondo reveló que la vulnerabilidad de La Libertad Avanza -que no cuenta con los 129 diputados necesarios para el quórum propio- quedó expuesta en los últimos "fracasos parlamentarios", los cuales vinculó directamente con el desgaste del caso Adorni.

La situación comenzó a destrabarse el pasado miércoles, luego de que el PRO y otras fuerzas ratificaran el avance de un pedido de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que aceleró los tiempos políticos de la renuncia.

El factor Santilli y la mirada de Mauricio Macri

Con la silla de la Jefatura de Gabinete vacante, el PRO ya explicita su preferencia por el actual ministro del Interior, Diego Santilli, para asumir el control del área ministerial. Ritondo llenó de elogios a su compañero de espacio y consideró que su designación "sería muy conveniente" para la nueva etapa del Gobierno.

"Tiene capacidad de gestión, experiencia, conoce el funcionamiento del sistema político y tiene buena relación con los gobernadores", enumeró el jefe de la bancada del PRO, aunque aclaró que la lapicera final le corresponde al jefe de Estado: "El que elige a sus funcionarios es el Presidente. Es una facultad delegada de Javier Milei".

En sintonía con este planteo, Ritondo trajo a colación un análisis previo del expresidente y líder del espacio, Mauricio Macri, quien ya había marcado las profundas diferencias técnicas entre el funcionario saliente y el eventual sucesor.

Según relató, Macri sostenía que "lo que le falta a Adorni es lo que le sobra a Diego: capacidad de gestión y conocer cómo funcionan los resortes del Estado", haciendo referencia a las dificultades que evidenció Adorni al saltar de la vocería presidencial a la coordinación de los ministerios sin experiencia previa en la administración pública.

A pesar de los cortocircuitos que generó la permanencia de Adorni en el Gabinete y de remarcar que "el PRO y La Libertad Avanza son dos partidos distintos", Ritondo concluyó la entrevista ratificando el compromiso de su estructura para sostener el rumbo macroeconómico del Poder Ejecutivo: "Como dijo Mauricio, vamos a seguir apoyando los cambios económicos, blindando el cambio. La transformación que empezó con Macri y que Milei le dio continuidad es muy importante".