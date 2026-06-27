El irónico mensaje de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, anunciada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, generó una rápida repercusión dentro del oficialismo.

Minutos después de que el ex funcionario confirmara su salida del Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un irónico mensaje en las redes sociales que no tardó en generar polémica.

Manuel Adorni anunció su renuncia a la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de su cuenta de X, Villarruel escribió: "Solo entré para leer los comentarios", una frase que rápidamente generó repercusión entre los usuarios y fue interpretada como una referencia directa al revuelo político provocado por la salida de Adorni.

El comentario no fue un hecho aislado. En los últimos días, la vicepresidenta ya había respondido distintos mensajes de usuarios en redes sociales con críticas dirigidas al ex funcionario, especialmente por las explicaciones que ofreció respecto de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En una de esas interacciones, le escribió a un usuario: "Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico", en alusión a una de las polémicas explicaciones que rodearon el caso de enriquecimiento ilícito .

"Solo entré para leer los comentarios": la publicación de Victoria Villarruel que rápidamente se viralizó tras conocerse la salida de Manuel Adorni.

Posteriormente, ante otra consulta sobre una entrevista concedida por Adorni, la vicepresidenta sostuvo: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", dejando en claro su desacuerdo con la defensa pública del exfuncionario.

Además, en otra interacción con usuarios de X, Villarruel dejó un filoso mensaje que volvió a alimentar las especulaciones sobre la situación interna de la Libertad Avanza.

"Tengo más verdades para decir, no sé si están preparados para escucharlas", escribió, sin ofrecer mayores precisiones sobre el alcance de esa afirmación.

Victoria Villarruel volvió a expresar sus diferencias con el ahora ex jefe de Gabinete a través de una serie de publicaciones en redes sociales.

El intercambio entre Villarruel y Adorni volvió a poner de manifiesto las tensiones que desde hace tiempo atraviesan al oficialismo. Las publicaciones de ambos dirigentes sumaron un nuevo capítulo a una relación marcada por cuestionamientos y diferencias públicas.

Aunque la vicepresidenta evitó hacer un pronunciamiento institucional sobre la renuncia, sus publicaciones en redes sociales fueron interpretadas como una nueva señal de distancia respecto del ahora ex jefe de Gabinete.