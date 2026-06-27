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Sábado, 27 de junio de 2026

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TRAS EL ANUNCIO

El mensaje de Karina Milei para Adorni: "Gracias por tu incansable trabajo todo este tiempo"

La secretaria presidencial calificó al saliente funcionario como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le agradeció a Manuel Adorni por su desempeño dentro del Gobierno, después de renunciar a su cargo como jefe de Gabinete.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", expresó en su cuenta de X la hermana del mandatario.

Y lo calificó como "una persona íntegra, valiosa y muy querida" por todo el espacio. 

El mensaje de Karina Milei para Adorni: "Gracias por tu incansable trabajo todo este tiempo"

"Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", expresó la funcionaria.

Adorni llegó hace dos años y medio a la gestión pública, al asumir como vocero presidencial. Y asumió como jefe de Gabinete de ministros en noviembre de 2025, tras la salida de Guillermo Francos.

No obstante, las denuncias sobre Adorni que derivaron en investigaciones sobre su crecimiento patrimonial y gastos desde que llegó al Gobierno, derivaron en su salida.

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