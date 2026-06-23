Cambios en el Gobierno: quién gana en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió el pasado lunes en su oficina al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier y al flamante secretario de Medios y Comunicación, Fabián Fernández.

De esta manera, ese día la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, perdía influencia sobre dos áreas clave para el Gobierno nacional y que hasta el momento estaban bajo su órbita.

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Hasta la semana última, quien se encargaba de anunciar los logros del Poder Ejecutivo era el propio ministro coordinador, quien alternaba su rol de ministro coordinador con el de portavoz.

El jefe de Gabinete se enfrenta a fuertes cuestionamientos por las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lo cual derivó en un movimiento intenso de la oposición en el Congreso en procura de su remoción, además del distanciamiento de algunos aliados del oficialismo.

Los dos nuevos funcionarios coincidieron en un gesto que podría marcar el perfil que van a tener en sus respectivas gestiones: luego de conversar con el ministro coordinador, fueron a dialogar con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien los atendió en su despacho del salón Martín Fierro de la Casa Rosada.

De esa forma, quedó la impresión de que Caputo monopolizará de ahora la dirección de la relación estratégica con la prensa.

En el inicio de la administración libertaria, esa tarea estaba dividida, debido a que, mientras Adorni era el vocero, el asesor presidencial era quien planificaba los mensajes oficiales y revisaba o hasta escribía los discursos del presidente Javier Milei.

Sin embargo, en el sector de Karina Milei confían en la independencia de Ravier y Fernández, al tiempo que aseguran que tienen línea directa con el jefe de Estado.

Detalles del estrecho vínculo de los nuevos funcionarios con Caputo

Pero lo cierto es que los dos flamantes funcionarios tienen relación desde hace tiempo con Caputo.

Ravier forma parte de la Fundación Faro, el "think tank" liderado por el politólogo Agustín Laje y que el asesor presidencial coordina junto a su hermano, Francisco.

Fernández, por su parte, es locutor nacional y especialista en comunicación institucional. Realizó gran parte de su carrera como prensa de diferentes organismos, empresas y dirigentes.

En el último tiempo se encontraba como parte del staff de prensa de la empresa YPF y fue recomendado a la Casa Rosada por Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la compañía petrolera.

Garat y Caputo tienen un vínculo estrecho y una larga relación de confianza que combina el ámbito profesional, empresarial y político, consolidada a través de la consultoría estretégica.

Antes de la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, compartieron sociedad en la consultora Move Group, dedicada a la asesoría política y empresarial.

Colaboró con Néstor Grindetti, una figura importante del PRO, cuando era intendente de Lanús y también trabajó para la Unión Industrial de Avellaneda.

Actualmente se encontraba como parte del staff de prensa de YPF y fue recomendado a la Casa Rosada por Guillermo Garat, Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera.



