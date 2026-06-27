La carta de renuncia de Adorni a Milei: "Me trataron de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción"

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete. Lo hizo a través de una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en donde asegura que sufrió "operaciones", al referirse a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y denunció "ataques mediáticos".

"Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", expresó el saliente funcionario.

En ese sentido, continuó: "Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia".

"Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", apuntó.

Y aseguró: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas".

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", resaltó el ex jefe de Gabinete. Y concluyó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".

La carta completa de Manuel Adorni