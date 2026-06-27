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Sábado, 27 de junio de 2026

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El informe que pidió Pollicita y podría complicar a Adorni en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal pidió a la DAFI un estudio con siete puntos a dilucidar sobre la fortuna de él y su esposa. Con esto se podría realizar un requerimiento de justificación patrimonial. Las claves sobre lo que se intenta dilucidar.

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El fiscal Gerardo Pollicita pidió un informe que puede ser fundamental en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y avanzar en un requerimiento de justificación patrimonial.

La solicitud al equipo de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) consiste en la elaboración de un informe contable que revelará si hay inconsistencias en el patrimonio de Adorni.

En caso de que el mismo arroje inconsistencias para el ex vocero presidencial, el fiscal podrá pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial.

Este podría ser el paso previo para luego estar en condiciones de citarlo a indagatoria.

En dichos informes se mostrará la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente.

 Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y la Justicia continúa reuniendo pruebas sobre la evolución de sus bienes, ingresos y gastos.

Días atrás, presentó su declaración jurada de 2025 y rectificó las de 2023 y 2024. Y atribuyó el salto patrimonial a inversiones en Bitcoin que, según dijo, había mantenido sin declarar hasta ahora. Con la rectificación, "blanqueó" un aumento patrimonial de más del 400% en términos reales desde su llegada a la función pública.

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