Reunión decisiva en Olivos: Milei y Adorni definen el futuro del jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen este sábado una reunión en la Quinta de Olivos que podría definir el futuro político del ministro coordinador, envuelto en una fuerte crisis interna y bajo una creciente presión dentro del oficialismo a raíz del "Adornigate".

El encuentro comenzó poco antes de las 9, apenas horas después del regreso del mandatario de su gira por España, y es considerado en la Casa Rosada como la instancia decisiva para resolver la continuidad de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.

La continuidad de Adorni, en manos de Milei

Mientras distintos sectores del Gobierno aseguran que el funcionario llegó a Olivos con la intención de presentar su renuncia, desde su entorno mantienen expectativas de que pueda continuar en el cargo y sostienen que la decisión final dependerá exclusivamente de la conversación con el Presidente.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo avanzan en un esquema alternativo para reorganizar el Gabinete ante una eventual salida del ministro coordinador.

La principal alternativa contempla el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, mientras que Ignacio Devitt asumiría responsabilidades en el área de Interior, dentro de una reestructuración que convertiría esa cartera en una vicejefatura dependiente del ministro coordinador.

Según trascendió, Santilli aparece como el candidato con mayores posibilidades por su vínculo con los gobernadores, su capacidad de diálogo con los bloques aliados y su buen nivel de interlocución con distintos sectores políticos.

La situación de Adorni se agravó en los últimos días luego de que fracasara la última sesión del Senado, donde quedaron postergados proyectos considerados prioritarios por el oficialismo, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

Dentro del oficialismo también crece la preocupación por los pedidos de interpelación impulsados por la oposición en el Congreso, un escenario que varios dirigentes libertarios consideran políticamente insostenible para el jefe de Gabinete.