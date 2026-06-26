Adorni usó tarjetas de crédito de dos subordinados para comprar equipos gamer por más de 5,8 millones de pesos

El jefe de Gabinete Manuel Adorni compró equipos para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito de dos empleados públicos que trabajaban bajo sus órdenes en la estructura de la Vocería Presidencial. Así lo reveló una investigación de La Nación en base a fuentes oficiales con acceso a los registros.

Las compras se realizaron en agosto de 2025 y sumaron en total $5.848.589, un monto que superaba el sueldo mensual de Adorni en ese momento, que era de 3,5 millones de pesos.

Quiénes son los titulares de las tarjetas

El monitor gamer -un Samsung Odyssey OLED G8 4K 240Hz- fue adquirido el 19 de agosto por $2.184.999 con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Schiuma había sido ascendida en 2024 dentro de la misma estructura que respondía a Adorni.

Los dos proyectores -marca Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, a $1.831.795 cada uno- fueron pagados el 13 de agosto con tarjetas a nombre de Luis Enrique Aluju, quien se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno en la misma subsecretaría. Tanto Schiuma como Aluju ocupaban cargos transitorios, no pertenecen a la planta permanente del Estado.

Otras compras bajo la lupa

La Justicia tiene constancias de al menos otra operación sospechosa. El 2 de junio de 2024, Gisela Kocsis, otra funcionaria a cargo de Adorni, pagó en efectivo $8.183.383 en un local de sommiers y ropa blanca. La compra habría sido para equipar la casa que el funcionario adquirió a fines de ese año en el country Indio Cua.

El caso está siendo investigado por la fiscalía de Gerardo Pollicita. En el celular del contratista Matías Tabar, que tuvo a cargo la remodelación de esa propiedad, se encontraron mensajes en los que Adorni lo invitaría a coordinar su declaración ante la Justicia. Tabar no habría aceptado y su testimonio resultó clave: reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.

Adorni es fanático declarado de los videojuegos. Antes de asumir como funcionario solía realizar transmisiones en streaming y en una entrevista se definió como "retrogamer": colecciona una Commodore 64 y una ColecoVision y asegura jugar al Age of Empires desde los 16 años.