El PRO acusó a LLA y al kirchnerismo de proteger a Adorni

El bloque de senadores nacionales del PRO responsabilizó de forma directa a las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) y del kirchnerismo por impedir la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

Los legisladores aliados de la centroderecha buscaban habilitar el debate parlamentario para someter a una interpelación formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a la investigación judicial en curso sobre su patrimonio.

A través de un video difundido en la red social X, el presidente de la bancada del PRO, Martín Goerling, manifestó: "Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para que el Senado pudiera sesionar".

La parálisis en la Cámara Alta replicó la dinámica ocurrida horas antes en la Cámara de Diputados, donde la sesión bajo el mismo propósito fracasó por idéntico ausentismo de los bloques mayoritarios.

Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen. @MARTINGOERLING @HualaVictoria pic.twitter.com/pML0h3H3BV — PRO Senadores (@prosenadores) June 25, 2026

La denuncia de complicidad y el pedido de moción de censura

La caída de la sesión impidió el tratamiento de proyectos prioritarios para el oficialismo como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y diversos pliegos judiciales.

Desde el PRO advirtieron que la permanencia de Manuel Adorni paraliza la gestión del Gobierno nacional y ratificaron que el partido mantendrá su postura inflexible de exigir que el funcionario "dé un paso al costado".

El senador misionero anticipó que su espacio recurrirá a los mecanismos estipulados por la Constitución Nacional para promover una moción de censura o remoción directa.

Martín Goerling desestimó las críticas internas que señalan una confluencia de intereses con la oposición dura al afirmar que transparentar las cuentas del jefe de Gabinete trasciende cualquier tipo de especulación partidaria.

El reclamo institucional por la falta de respuestas en el recinto

Por su parte, la senadora nacional por La Pampa, María Victoria Huala, adhirió a los cuestionamientos y lamentó que las maniobras reglamentarias impidan llevar claridad a la ciudadanía.

"Una vez más los argentinos nos quedamos sin las explicaciones que merecemos sobre temas que preocupan y necesitan respuesta", argumentó la legisladora pampeana.

El oficialismo resolvió convocar de urgencia a la comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes con el fin de encauzar las negociaciones presupuestarias y contener el avance opositor. No obstante, el PRO remarcó que cuenta con el aval de su mesa de conducción política para mantener bajo la lupa parlamentaria las declaraciones juradas del ministro coordinador.