Crecen las versiones de la inminente salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete

En las últimas horas comenzó a circular el rumor sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete: fuentes libertarias agregan, además, el nombre de Diego Santilli como eventual reemplazante.

Las versiones crecieron en la Casa Rosada en el cierre de la semana y pese a que el presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra de viaje en España. Es por la urgencia de todos los asuntos de gestión y agenda sin resolver, paralizados por los escándalos alrededor del Jefe de Gabinete.

Se suma que en los despachos de la Casa de Gobierno consideran que es cada vez mas cercana la posibilidad de que Adorni reciba el llamado a indagatoria por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Su salida no significaría sólo que el líder de La Libertad Avanza aceptó lo que ya la mayoría de sus ministros y aliados consideraba inevitable, sino que también "El Jefe", la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, llegó a la misma conclusión.

Adorni, Javier Milei y Karina Milei en Nueva YorK.,

Se especula con que la hermana del Presidente se encargó de organizar el reemplazo de su hombre de confianza. Explicaría además porque esta vez optó por no ser parte de la comitiva que viajó con Milei a Madrid, como es habitual.

La danza de nombres se había posado hace rato en el ministro del Interior e integrante de la mesa política, Santilli, un dirigente de larga trayectoria y de excelente relación con los gobernadores, por quien se explican varias de las ultimas victorias parlamentarias del oficialismo en tiempos turbulentos por el asunto Adorni.

Diego Santilli en un acto de gobierno.

Para cuando los rumores de salida de Adorni habían llegado por la tarde a los zócalos de televisión, el avión presidencial ARG01 ya emprendía la vuelta desde España al país con Milei y comitiva a bordo.

En la Rosada más de uno apuesta a que la renuncia se concretaría el sábado, con el Jefe de Estado en la Quinta de Olivos. Por la noche, será el partido de la Selección argentina de fútbol y las tapas de domingo compartirán dos temas de alto interés.