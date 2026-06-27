Renunció Manuel Adorni: las denuncias y causas judiciales que culminaron en su salida del Gobierno

Este sábado, y en el medio de pedidos de interpelación para exigir su salida, Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete. El ahora ex funcionario se encontraba bajo presión por distintas causas judiciales, entre ellas una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En la carta con la que comunicó su salida, Adorni hizo referencia a los "interminables ataques mediáticos" situación que, según él, influyó en su decisión de alejarse del cargo para resguardar a su familia. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", aseveró.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita continúa analizando posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por el ex jefe de Gabinete y distintos aspectos vinculados a su patrimonio, propiedades, viajes y gastos que podrían resultar incompatibles con sus ingresos como funcionario público.

Antes de concretarse la renuncia, sectores de la oposición habían impulsado en el Congreso una moción de censura en su contra, un mecanismo previsto para remover al jefe de Gabinete. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido a la falta de quórum tanto en Diputados como en el Senado.

Las causas judiciales que involucran a Manuel Adorni





La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La causa más avanzada es la que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza posibles diferencias entre las declaraciones juradas de Manuel Adorni y la evolución de su patrimonio.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y puso bajo la lupa distintas propiedades, viajes y gastos que, según se busca determinar, podrían no guardar relación con los ingresos declarados por el exfuncionario.

Entre los puntos analizados figuran una vivienda en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, un departamento en Caballito y movimientos económicos vinculados a inversiones y consumos. En las últimas semanas, Adorni presentó una actualización de sus declaraciones juradas y atribuyó el incremento patrimonial a inversiones en criptomonedas que no había informado previamente.

La causa se encuentra en el juzgado federal de Ariel Lijo. Aunque Adorni está imputado, todavía no fue citado a declaración indagatoria.

En medio de distintas investigaciones judiciales, Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete.

El viaje a Punta del Este y la causa por dádivas

Otro expediente en trámite investiga el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado. La Justicia busca determinar quién afrontó los costos del traslado y si existió algún beneficio incompatible con su función pública.

La investigación se centra en las diferencias entre la versión brindada por el ex jefe de Gabinete y los testimonios incorporados al expediente, además de la documentación vinculada a la contratación de los vuelos.

El vínculo con la causa $LIBRA

Adorni también aparece mencionado en pedidos realizados dentro de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei.

Algunas querellas solicitaron que se analice su participación debido a su presencia en actividades vinculadas con los organizadores del proyecto. Sin embargo, hasta el momento ni la fiscalía ni el juzgado que intervienen en el caso avanzaron con medidas específicas en su contra.