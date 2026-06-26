Mauricio Macri volvió a pedir la salida de Adorni: "El PRO no cambió de opinión, mantenerlo destruye el cambio"

El ex mandatario Mauricio Macri se volvió a referir a la continuidad de Manuel Adorni en un acto en Mar del Plata y sostuvo que "mantenerlo" en el cargo "destruye el cambio".

"El PRO no cambió de opinión. Cree que mantener a Adorni (en su cargo) destruye el cambio, destruye la confianza que necesita el cambio", expresó el presidente del espacio en el mencionado encuentro partidario.

En ese sentido, apuntó que los diputados y senadores del PRO van "a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras" en el Congreso nacional.

Sin embargo, deseó que la salida se concrete antes de la interpelación. "Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto", sostuvo.

Macri consideró que "lo que sucedió en las últimas semanas es todo lo contrario a generar confianza", al hacer referencia a la situación de Adorni.

A su vez, aseguró que le mencionó a Milei que "no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque la gente para un cargo de semejante importancia tiene que llegar por los antecedentes no por una lealtad ciega", al recordar el momento de su designación.