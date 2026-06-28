Javier Milei recibe a Diego Santilli en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei está reunido en la Quinta de Olivos con el ministro del Interior, Diego Santilli, el principal candidato a suceder a Manuel Adorni, quien renunció como jefe de Gabinete tras meses de desgaste por la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras la salida del ex vocero, el jefe de Estado tiene que nombrar a su nuevo jefe de Gabinete y el ex diputado nacional es el nombre que sonó con más fuerza en las últimas horas.

Incluso, el pasado viernes, en una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Santilli abordó la posibilidad de asumir ese cargo, con el objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión. También se habría acordado que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Milei define al nuevo jefe de Gabinete

Tras recibir un llamado del Presidente, el ministro del Interior se dirigió a la residencia presidencial a la que llegó manejando su automóvil a las 19:20, sin hacer declaraciones ante el puñado de periodistas que se encontraban esperando novedades.

El probable desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar el capítulo Adorni y abrir una época de mayor conversación del Gobierno nacional con las provincias, los aliados y otros sectores.

El Presidente mantuvo a su también ex vocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, debió soltarle la mano para evitar una crisis mayor en la gestión libertaria.

El relanzamiento del gobierno de La Libertad Avanza también incluye una nueva etapa en la vocería presidencial, con la designación de Adrián Ravier.