Diego Santilli le agradeció a Javier Milei tras su nombramiento como jefe de Gabinete: "Asumo el desafío más importante de mi vida":

Tras ser confirmado como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli expresó agradecimiento al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su nombramiento en el cargo en reemplazo de Manuel Adorni. Además, destacó que "dejará todo" para avanzar con las reformas del Gobierno.

En su primer mensaje luego de la designación, el dirigente aseguró que afrontará el desafío "más importante" de su carrera política y prometió impulsar las reformas estructurales que promueve el Gobierno nacional.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", escribió Santilli en sus redes sociales.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente... https://t.co/i3mmohafvc June 28, 2026

El mensaje fue compartido tras reunirse con el Presidente y con Karina Milei este domingo en la Quinta de Olivos. Además, resaltó que cree "en los proyectos colectivos, no en los individuales" y sostuvo que trabajará junto al Gabinete para "sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron".

En esa línea, el flamante jefe de Gabinete anticipó que una de sus principales tareas será fortalecer el vínculo con el Congreso para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", afirmó.





En tanto, al retirarse de la Quinta de Olivos, Santilli reiteró que el objetivo será continuar con las transformaciones impulsadas por Javier Milei. "El Presidente tiene una convicción única de sacar el país adelante", señaló.

Asimismo, destacó el trabajo político realizado junto a distintos sectores al afirmar que "venimos construyendo puentes con todos los sectores" y evitó hablar de una eventual candidatura a gobernador bonaerense en 2027: "Hoy tengo la cabeza puesta en seguir con las reformas y llevar la decisión del Presidente a cada rincón del país".





Con esta designación, Santilli se convierte en el cuarto jefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza y tendrá un rol clave en la coordinación política del Gobierno. Además de conducir la Jefatura de Gabinete, absorberá las competencias del Ministerio del Interior, con la misión de fortalecer el diálogo con gobernadores, legisladores y aliados para acelerar el tratamiento de proyectos como el Súper RIGI, la reforma electoral, la Ley Hojarasca y otras iniciativas de desregulación económica.

La transición comenzará este lunes, cuando los equipos del jefe de Gabinete saliente y de Santilli trabajen de manera conjunta para realizar el traspaso de funciones.

Por último, el nuevo ministro será presentado oficialmente y prestará juramento el martes 30 de junio a las 16 en Casa Rosada, dando inicio formal a su gestión al frente de la coordinación del Gabinete nacional.