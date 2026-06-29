La nueva misión de Santilli: construir acuerdos con gobernadores y aliados, y recuperar la iniciativa política tras la crisis del Adornigate

Diego Santilli asumirá el próximo martes como jefe de Gabinete de la Nación tras la renuncia de Manuel Adorni a ese cargo, en un escenario marcado por el reordenamiento político del Gobierno de Javier Milei y con una agenda cargada de desafíos tanto en la gestión como en el plano legislativo.

Uno de los principales objetivos del designado ministro coordinador será ayudar a recuperar la iniciativa política de la administración libertaria, perdida en los últimos tres meses producto los cuestionamientos tanto de aliados como de la oposición al renunciante jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La crisis en La Libertad Avanza (LLA) se extendió más de lo esperado y Santilli vuelve a aparecer para darle aire al Gobierno, una situación similar a la del año último, cuando ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y luego ocupó el cargo de ministro del Interior de la Nación.

Los objetivos del designado jefe de Gabinete





Este domingo por la noche, luego de anunciar su designación, el presidente Javier Milei destacó el "oficio político" de Santilli.

"Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político", explicó Milei en declaraciones a LN+.

Otro de los retos del designado jefe de Gabinete estará vinculado con la coordinación entre los distintos ministerios y la relación con la nueva Vocería Presidencial, encabezada por Adrián Ravier, quien tendrá un rol clave en la comunicación oficial tras la salida de Adorni.

Santilli, además, deberá fortalecer el vínculo con aliados legislativos para facilitar el tratamiento de los proyectos impulsados por el primer mandatario, tendientes a profundizar las reformas.

Desde el entorno del designado ministro coordinador aseguraron que continuará con sus visitas a las provincias, informó la agencia NA.