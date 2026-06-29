El difícil estreno de Santilli: menos rechazo que Adorni, pero una sociedad polarizada y sin llegar a fin de mes

Zentrix Consultora midió la imagen del flamante jefe de Gabinete en mayo de 2026, antes de que asumiera el cargo. Los números muestran un punto de partida mejor que el de su antecesor, pero lejos de ser un activo político consolidado.

Diego Santilli llega a la Jefatura de Gabinete con 50,6% de imagen negativa y 36,7% positiva, según el relevamiento de Zentrix sobre 1.315 casos con alcance nacional. El contraste con Manuel Adorni es elocuente: el exvocero dejó el cargo con 73,6% de imagen negativa y apenas 17,9% positiva.

Sin embargo, la mejora es relativa. La imagen de Santilli no es transversal ni refleja el perfil moderado que el PRO podría haberle aportado. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje 2023, el 65,4% lo evalúa positivamente; entre los votantes de Massa, el 90,6% lo hace de forma negativa. El patrón se repite con el voto 2025: 80,5% de imagen positiva entre el electorado de La Libertad Avanza, contra 80,3% de imagen negativa entre los votantes opositores.

El dato más llamativo surge de la geografía: en CABA, el bastión histórico del PRO, su imagen negativa asciende al 59,3%.

Los desafíos que hereda

Más allá de la imagen, el informe revela que Santilli deberá gestionar con agendas ciudadanas que divergen según la identidad política. Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación son las deudas (53,2%), seguida de la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%). Entre los votantes opositores, en cambio, la incertidumbre económica lidera con 59,4%, seguida de ingresos y salario (52,6%) y corrupción (51,6%) -uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambos electorados.

La brecha se vuelve más concreta en el bolsillo. Entre los votantes oficialistas, el 52,5% llega como máximo al día 20 del mes con sus ingresos; entre los opositores, esa cifra trepa al 73%. La percepción de que el salario le gana a la inflación cae de 25,8% entre votantes de LLA a apenas 0,9% entre los opositores. Y solo el 3,9% de estos últimos asegura llegar a fin de mes y poder ahorrar, contra el 18,5% del electorado oficialista.

El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 22 de mayo de 2026, sobre una muestra de 1.315 casos con cobertura en las 24 jurisdicciones del país y un margen de error de ±2,7%.