Diego Santilli asume la Jefatura de Gabinete: cuándo jura y cómo será la transición con Adorni
La ceremonia será el martes en Casa Rosada tras la salida de Manuel Adorni. Este lunes inicia una transición clave orientada a reforzar el perfil político del Gobierno.
El Ministro del Interior, Diego Santilli asumirá formalmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación el próximo martes a las 17.30. La ceremonia oficial será encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, marcando el inicio de una nueva etapa de gestión tras la sorpresiva salida de Manuel Adorni.
El traspaso de mando responde a la necesidad del Poder Ejecutivo de reestructurar el área ministerial tras la renuncia de Adorni, quien se alejó de la administración pública desgastado por investigaciones judiciales vinculadas a su declaración jurada patrimonial.
El proceso de transición técnica e institucional comenzó este lunes por la mañana entre ambos equipos de trabajo.Cómo será la transición y el traspaso de funciones
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el inicio del trabajo conjunto para garantizar un traspaso ordenado de las competencias del área.
Ravier respaldó públicamente el nombramiento del nuevo funcionario y destacó las expectativas de la administración nacional ante los cambios metodológicos que se implementarán en la coordinación ministerial.
La designación, definida por el presidente de la Nación durante el fin de semana, busca consolidar el armado político del oficialismo en un escenario de alta exigencia legislativa. El equipo técnico entrante ya tomó control operativo de las carpetas prioritarias de gestión de la Jefatura de Gabinete.
Las principales funciones del nuevo ministro coordinador
El rol de Santilli al frente del gabinete ministerial estará enfocado en tres ejes estratégicos definidos por el Ejecutivo:
La articulación y coordinación de las distintas carteras y ministerios que componen el gabinete nacional.
El fortalecimiento del diálogo político y los acuerdos federales con los gobernadores de las distintas provincias.
El impulso directo de la agenda parlamentaria del oficialismo en el Congreso de la Nación.
Asimismo, el flamante ministro coordinador deberá dar continuidad al programa de reformas económicas implementadas por la actual administración y liderar la reorganización de los cuadros políticos del Gobierno nacional en el corto plazo.