Diego Santilli asume la Jefatura de Gabinete: cuándo jura y cómo será la transición con Adorni

El Ministro del Interior, Diego Santilli asumirá formalmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación el próximo martes a las 17.30. La ceremonia oficial será encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, marcando el inicio de una nueva etapa de gestión tras la sorpresiva salida de Manuel Adorni.

El traspaso de mando responde a la necesidad del Poder Ejecutivo de reestructurar el área ministerial tras la renuncia de Adorni, quien se alejó de la administración pública desgastado por investigaciones judiciales vinculadas a su declaración jurada patrimonial.

El proceso de transición técnica e institucional comenzó este lunes por la mañana entre ambos equipos de trabajo.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl June 28, 2026

Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados.



Finalmente, por cuestiones de agenda, la jura del nuevo Jefe de Gabinete,... — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 29, 2026

Cómo será la transición y el traspaso de funciones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el inicio del trabajo conjunto para garantizar un traspaso ordenado de las competencias del área.

Ravier respaldó públicamente el nombramiento del nuevo funcionario y destacó las expectativas de la administración nacional ante los cambios metodológicos que se implementarán en la coordinación ministerial.

La designación, definida por el presidente de la Nación durante el fin de semana, busca consolidar el armado político del oficialismo en un escenario de alta exigencia legislativa. El equipo técnico entrante ya tomó control operativo de las carpetas prioritarias de gestión de la Jefatura de Gabinete.

Las principales funciones del nuevo ministro coordinador

El rol de Santilli al frente del gabinete ministerial estará enfocado en tres ejes estratégicos definidos por el Ejecutivo:

La articulación y coordinación de las distintas carteras y ministerios que componen el gabinete nacional.

El fortalecimiento del diálogo político y los acuerdos federales con los gobernadores de las distintas provincias.

El impulso directo de la agenda parlamentaria del oficialismo en el Congreso de la Nación.

Asimismo, el flamante ministro coordinador deberá dar continuidad al programa de reformas económicas implementadas por la actual administración y liderar la reorganización de los cuadros políticos del Gobierno nacional en el corto plazo.