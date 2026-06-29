Santilli dio detalles de la salida de Adorni: "Manuel estaba anímicamente destruido"

Diego Santilli se refirió por primera vez a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y reveló cómo atravesó el exfuncionario los días previos a su renuncia, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otras investigaciones judiciales.

"La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel", indicó "El Colo" al ser consultado por los primeros pasos que dará en su nuevo rol.

Santilli jurará este martes como jefe de Gabinete ante el presidente Javier Milei, una vez que el mandatario regrese de su viaje oficial a Paraguay. Además, tiene previsto reunirse con Manuel Adorni para coordinar el traspaso de funciones.

"El equipo de gabinete del presidente Javier Milei es único, trabaja, tiene una actitud y una decisión sobre avanzar en los cambios que es contundente. Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia, sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria, acompañando", indicó en diálogo con Radio La Red.

Respecto del exjefe de Gabinete, dijo: "Trabajé hasta el último día con Adorni, que anímicamente estaba destruido en materia familiar".

Javier Milei eligió a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete (Archivo).

Asimismo, dijo que el exvocero presidencial "va a ir a defenderse en la Justicia sin fueros, privilegios ni cargos públicos", para luego asegurar que "el peso de lo que tenía sobre su espalda lo abarrotó".

Santilli también reveló que el domingo por la noche fue convocado a la Quinta de Olivos para mantener una reunión con el Presidente, en la que comenzó a delinearse su incorporación al Gabinete. Además, destacó el funcionamiento del equipo de Gobierno.

"El Presidente ayer a la noche hablé largo, tuvimos larga reunión con él y Karina, y ahora sí ya me comunico y estamos trabajando", relató

El mensaje que recibió de Mauricio Macri y el futuro del Gobierno

Durante la entrevista, Santilli confirmó que habló con Mauricio Macri después de su designación, aunque prefirió no revelar qué le dijo. "Hablé con él, mis conversaciones las mantengo el ámbito privado", indicó.

No obstante, tras conocerse su nombramiento, el expresidente le manifestó públicamente su respaldo y deseó que su llegada al Gabinete contribuya a fortalecer el rumbo del Gobierno.

De todas formas, el nuevo jefe de Gabinete dejó en claro que la conducción política está en manos de Javier Milei. En esa línea, expresó su deseo de que el Presidente consiga la reelección en 2027, aunque aclaró que todavía no es tiempo de discutir candidaturas.

Diego Santilli reveló que recibió un mensaje de Mauricio Macri tras ser designado como jefe de Gabinete (Archivo).

Al referirse a la situación económica, Santilli se mostró optimista y aseguró que comienzan a verse señales de recuperación. "Necesitamos que lo que ves en recaudación con un punto de inflexión, sucedió lo que sucedió en mayo, la comparticipación, el cambio de tendencia claro, 12 de 16 sectores de la economía que estan arriba, queremos que esa contundencia que estás viendo, suceda", expresó.

Además, sostuvo que la salida de Manuel Adorni y las investigaciones judiciales que lo involucraban impidieron que el Gobierno pudiera comunicar con claridad los últimos indicadores económicos.

En ese contexto, destacó la reorganización del área de Comunicación del Ejecutivo tras la llegada de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabián Fernández a la Secretaría de Comunicación, cambios que, según remarcó, buscarán reforzar la difusión de la gestión.