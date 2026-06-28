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Domingo, 28 de junio de 2026

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RESPALDO

Macri celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete: "Confío en que ayude a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país"

El ex presidente además confirmó que habló con el ex diputado nacional previo a que se oficialice su nombramiento. Apuntó "a fortalecer el cambio".

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El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó este domingo a Diego Santilli, ex referente partidario, por su designación al frente de la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. Además, reveló que habló con el ex legislador en la previa a la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

"Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el Presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión", resaltó Macri en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Sobre el nombramiento, ponderó: "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

Macri celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete: "Confío en que ayude a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país"

La designación de Santilli también fue elogiada por Cristian Ritondo, otro de los principales referentes del PRO.

"Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío", recalcó el diputado nacional en sus redes sociales.

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