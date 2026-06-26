Macri encabeza acto del PRO en Mar del Plata en plena tensión con LLA por Adorni

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri encabezará este viernes a las 18:30 un acto político del PRO en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en medio de una creciente tensión con el Gobierno nacional.

El posicionamiento ocurre luego de que el partido fundado por el exmandatario endureciera su postura hacia La Libertad Avanza (LLA) y exigiera desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El evento se desarrollará en el complejo La Normandina bajo la consigna del "Próximo Paso", una gira federal orientada a las elecciones de 2027.

La estructura del evento y los referentes convocados

La jornada mantendrá la lógica de los encuentros previos del partido y se dividirá en tres paneles temáticos basados en las siglas de la fuerza política.

El panel "P" abordará los principios e identidad; el bloque "R" analizará la realidad actual; y el segmento "O" debatirá sobre la oportunidad electoral del espacio.

Además de Mauricio Macri, la lista de oradores confirmados incluye a importantes figuras del territorio bonaerense y el ámbito legislativo.

Disertarán el presidente de la fuerza en la provincia y jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, junto al senador provincial y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Se espera también un fuerte despliegue militante con la asistencia de intendentes, legisladores nacionales y referentes provinciales de la coalición.

Estrategia electoral y diferenciación de Javier Milei

Con esta actividad, el titular del PRO busca recuperar el protagonismo de la primera plana de la política nacional perdido tras las últimas elecciones. Esta reactivación territorial comenzó a mediados de marzo y ya sumó actos masivos en Parque Norte, Resistencia y Mendoza.

La conducción partidaria mantiene una estrategia de apoyo al rumbo general del Gobierno que lidera Javier Milei, pero marcando estrictas diferencias en la gestión.

En sus últimas intervenciones, el exjefe de Estado advirtió que "el cambio no está blindado" y que la fuerza debe prepararse para competir en el mediano plazo. Los estrategas de la fuerza opositora buscan consolidar el poder de fuego territorial de cara al armado de listas legislativas y los comicios presidenciales.