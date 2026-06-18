En plena tensión con el Gobierno, Macri encabezará un nuevo acto del PRO en la provincia de Buenos Aires

El PRO continúa con la estrategia de reposicionarse en el tablero político nacional con el objetivo de llegar con mayor poder de fuego a las elecciones del 2027.

Al frente de ese proceso está el expresidente y titular del partido, Mauricio Macri, quien volverá a encabezar un acto en la provincia de Buenos Aires el 26 de junio en Mar del Plata, en medio de un escenario de alta tensión con La Libertad Avanza tras el pedido de renuncia del jefe de Gabinete emitido por el espacio.

Paneles temáticos en La Normandina

El evento se desarrollará en el complejo La Normandina y mantendrá la lógica de los actos anteriores a través de tres paneles identificados con las letras del partido.

El segmento "P" abordará los principios y valores del espacio; el panel "R" se centrará en la realidad y el debate de la actualidad pública; y el bloque "O" se enfocará en la oportunidad política que se le presenta a la organización.

Además de Macri, entre los oradores confirmados se destacan el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el senador provincial Guillermo Montenegro, junto a intendentes y legisladores.

Ruptura del diálogo con el Poder Ejecutivo

La relación entre Macri y Javier Milei sufrió un distanciamiento marcado en el último tiempo.

"Él quiso ayudar en su momento y le negaron esa colaboración", explicó un referente de primera línea del partido, mientras que otro dirigente cercano al expresidente sentenció: "No hay más relación ni diálogo entre Macri y el Ejecutivo". El último vínculo con el Gobierno se sostenía a través del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero tras su salida el contacto se interrumpió.

Desde el espacio aclararon que la postura legislativa se mantiene ligada a las ideas y no a la gestión actual: "No apoyamos al gobierno, lo acompañamos en el Congreso, en las leyes que consideramos que son buenas para el país y los argentinos", subrayó un integrante del PRO, agregando que "estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno".

A pesar de la presión ejercida sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificaron que no modificarán el rumbo ideológico.

La gira federal del "próximo paso"

Este encuentro en Mar del Plata forma parte de una gira nacional que ya incluyó actividades en Resistencia, Corrientes, Mendoza y Santa Fe. El plan busca que la fuerza recupere el protagonismo perdido y consolide una agenda federal.

Durante las estaciones previas de esta gira, Macri había advertido que "el cambio no está blindado" y que "los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro".