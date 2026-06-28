Lemoine defendió a Adorni y apuntó contra los "tibios" que le quitaron su apoyo: "A esos los vomita Dios"

Continúan las repercusiones por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y este domingo la diputada nacional Lilia Lemoine publicó un mensaje en sus redes sociales en respaldo al ahora ex funcionario. Además, arremetió con dureza contra los "tibios" dentro de La Libertad Avanza (LLA) que le quitaron su respaldo al ex ministro coordinador. "A esos los vomita Dios", disparó.

Asimismo, en la publicación en su cuenta en X, una de las referentes de LLA sostuvo que Adorno fue víctima de una "extorsión" por la que responsabilizó a su ex compañera de bloque, Marcela Pagano, y la pareja de la legisladora, el abogado Franco Bindi.

"El día que empezaron a operar contra Adorni supe que no iban a parar hasta lograr su renuncia... usaron la posverdad y la extorsión. Típico de Pagano y Bindi. Se metieron con familia y amigos para debilitarlo", sostuvo Lemoine.

"En nosotros va a recaer defender las ideas de la libertad en los momentos más oscuros"

Luego, dejó un contundente mensaje en el marco de la interna que atraviesa al Gobierno nacional. "Quienes fueron parte tienen mi más profundo desprecio y nunca voy a dejar de combatirlos, desde el lugar que esté. Quienes supieron ver la realidad y actuar en consecuencia, en nosotros va a recaer defender las ideas de la libertad en los momentos más oscuros. Y aquellos tibios que sabiendo la verdad prefieren crucificar a un inocente... a esos los vomita Dios, nada que hacer allí", cuestionó.

Lemoine cerró su publicación con un fuerte elogio al ex jefe de Gabinete, que es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. "Gracias Manuel por haber sido el mejor vocero que podríamos querer, te banco. Fuerza!", expresó.