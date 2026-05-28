La Justicia postergó la indagatoria a Lilia Lemoine en la causa por agredir a Ian Moche

La Justicia postergó la indagatoria a la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, investigada por sus agresiones contra la activista Ian Moche, con espectro autista.

Lemoine denunció irregularidades en el proceso judicial y había pedido la suspensión de la audiencia que se iba a realizar este jueves.

La causa arrancó por una denuncia de la diputada Pagano, que citó unas declaraciones que realizó Lemoine en su cuenta de X y en una entrevista televisiva, en donde acusó a la madre del nene, Marlene Spesso, de hacerlo "actuar de autista".

La declaración de Lemoine se realizará cuando el juez de garantías se expida sobre los planteos presentados sobre el accionar de la fiscalía. En los mismos, critica que haya tomado estado público los avances de la causa. Y pone en duda la responsabilidad de la querella.

Las declaraciones de Lilia Lemoine

"Estamos en una sociedad hipócrita en la que la señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza", dijo la diputada de La Libertad Avanza, en diálogo con LN+.

Y luego dijo: "La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (sufre de Munchausen), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja cobarde. Si yo le estoy hablando a ella, no a su hijito... a ella. Mete al nene en el medio para responder por ella".

"Vení y hablá conmigo, bruja. Dejá a tus hijos en paz. No hacés NADA por los autistas, nada. Si tu hijo es autista lo exponés a cosas de las que normalmente los padres intentan protegerlos. Por más que sea de alto funcionamiento, las luces y los ruidos lo lastiman igual, la exposición innecesaria y llevarlo de gira igual le provocan meltdowns, shutdowns y burnout", se justificó la diputada.