El Gobierno mueve fichas: traspaso de Adorni a Santilli y cambios en el Ministerio del Interior

El Gobierno de Javier Milei apuesta a un relanzamiento de la gestión, tras el forzado cambio de fichas en la Jefatura de Gabinete, a cuya conducción renunció Manuel Adorni, desgastado por la presión política de aliados y de la oposición que impulsaba mociones de censura en el Congreso. Adorni permanece investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su lugar fue designado el ministro del Interior, Diego Santilli. "Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con (el ex jefe de Gabinete) Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político", explicó el Presidente.

Milei, en diálogo con el canal LN+, agregó: "Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo".

De esta manera, la Jefatura de Gabinete volverá a tener bajo su órbita al Ministerio del Interior.

Por su parte, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció desde su cuenta de la red social X que este lunes se reunirán en la Casa Rosada los equipos que trabajaban con Adorni y los de su reemplazante para concretar "una transición ordenada".

Además, ratificó que la jura del nuevo ministro coordinardor será el martes a las 16 en el Salón Blanco de Balcarce 50.

"Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa", cerró su mensaje el vocero.

El posteo de Ravier se produjo así luego de que Milei compartiera una fotografía junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", escribió el primer mandatario.

Santilli además mantendrá un encuentro este lunes con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, debido a que ese funcionario, enlace parlamenario del Ejecutivo, se convertirá en el vicejefe de Gabinete, en la nueva estructura que absorberá las competencias del Ministerio del Interior.

El jefe de Gabinete del consenso





A diferencia de los anteriores jefes de gabiente de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, debido a la confianza tanto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor del jefe de Estado Santiago Caputo.

Ambos lo sugerían como la mejor opción, por lo que, en ese aspecto, esta designación se contrapone a las de Francos, Adorni y Nicolás Posse.