Patricia Bullrich respaldó a Diego Santilli: "Vamos a acompañarte desde el Congreso"

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, expresó este domingo su respaldo a Diego Santilli tras su designación como nuevo jefe de Gabinete y aseguró que el oficialismo trabajará desde el Congreso para impulsar las principales reformas del Gobierno de Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Bullrich felicitó al flamante funcionario y garantizó el acompañamiento del bloque legislativo.

"Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos", escribió la senadora al compartir el anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre la designación de Santilli.

Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el... https://t.co/WGj1lJT95s June 28, 2026

En esa línea, la legisladora sostuvo que el objetivo ahora debe ser avanzar con las iniciativas prioritarias del Poder Ejecutivo y dejar atrás las disputas internas. "Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", afirmó.

Las declaraciones de Bullrich también fueron interpretadas como una referencia a las diferencias que mantuvo durante los últimos meses con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese sentido, la senadora le había reclamado públicamente que presentara su declaración jurada y cuestionó en distintas oportunidades su continuidad en el cargo mientras era investigado por presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos.

Por su parte, el respaldo de Bullrich fortalece el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, un cargo desde el que tendrá la misión de coordinar la gestión nacional, fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores, y acelerar el tratamiento en el Congreso de proyectos clave para la administración de Javier Milei, entre ellos el Súper RIGI, la reforma electoral, la Ley Hojarasca y otras iniciativas de desregulación económica.

Bullrich y Santilli mantienen una relación política de larga data. Ambos compartieron funciones durante el gobierno de Mauricio Macri y militaron en el PRO, espacio que la actual senadora llegó a presidir antes de incorporarse a La Libertad Avanza. Ese vínculo aparece ahora como un factor que podría facilitar la articulación política entre el Ejecutivo y el Congreso en esta nueva etapa del Gobierno.