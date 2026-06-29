Quién es Diego Santilli, el referente del PRO que se consolida en un cargo clave en el gobierno de Milei

Tras la renuncia de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por distintas denuncias judiciales, Javier Milei eligió a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros. Se trata de un dirigente con una extensa trayectoria política, forjada principalmente en el PRO de Mauricio Macri.

"El Colo" fue vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos junto a Horacio Rodríguez Larreta. En 2021 resultó electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, en 2025, pasó a integrar el armado político de La Libertad Avanza (LLA).

Después de impulsar el acercamiento entre el PRO y el espacio libertario, encabezó de manera sorpresiva la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la baja de José Luis Espert. La nómina se impuso en las elecciones y consolidó su vínculo con el oficialismo.

Tras ese triunfo, Milei lo convocó al Gabinete nacional como ministro del Interior, un cargo desde el que se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno con los gobernadores y los bloques dialoguistas del Congreso.

Santilli también aparece como uno de los posibles candidatos a gobernador bonaerense. En 2023 buscó ese cargo, aunque perdió la interna de Juntos por el Cambio frente a Néstor Grindetti. Ahora, con una posible alianza entre el PRO y LLA en la provincia, vuelve a figurar entre los principales nombres para competir.

Quién es Diego Santilli

Diego Santilli nació el 6 de abril de 1967 en el barrio porteño de Palermo y tiene 59 años. Es contador público, título que obtuvo a los 23 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA), prestigiosa casa de estudios pública.

Después de terminar la carrera, siguió su formación en el exterior. Estudió Marketing en la Universidad de Berkeley y Mercados de Futuros y Opciones en un instituto especializado de Washington.

Además, consiguió una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para especializarse en Administración y Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de París.

Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, junto al presidente Javier Milei.

En su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó un patrimonio de $691,1 millones. Gran parte de ese monto corresponde a un departamento de 364 metros cuadrados con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en 2015 y valuado en $599,3 millones.

En el plano personal, mantuvo una relación durante dos décadas con la periodista Nancy Pazos, con quien tuvo tres hijos: Teo, Nicanor y Tonio. Desde 2014 está casado con Analía Maiorana.

La trayectoria de Diego Santilli: del peronismo al PRO y La Libertad Avanza

Los primeros pasos de "El Colo" Santilli en la política estuvieron ligados al peronismo. En esa etapa militó junto a Cristian Ritondo y ambos impulsaron la agrupación Juventud Peronista en Movimiento.

Su recorrido en la función pública comenzó a principios de la década de 1990. Entre 1993 y 1994 fue director de Planeamiento Estratégico en la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Luego ocupó distintos cargos en el Ministerio del Interior y en la Dirección Nacional de Migraciones durante la presidencia de Carlos Menem.

Con el paso de los años también trabajó en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, presidió el Banco Ciudad y llegó a ser vicepresidente primero de la Legislatura porteña, donde consolidó su experiencia en la gestión pública.

Aunque sus inicios fueron en el peronismo, más adelante se sumó al proyecto político de Mauricio Macri y participó del crecimiento del PRO. En 2009 fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2013.

Diego Santilli construyó gran parte de su carrera política en el PRO (Archivo).

Ese año dio el salto al Congreso al ser elegido senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en una fórmula que compartió con Gabriela Michetti. Dos años después integró la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta como vicejefe de Gobierno porteño.

Durante su gestión en la Ciudad también quedó al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad tras la salida de Martín Ocampo en 2018. En 2019 fue reelegido como vicejefe de Gobierno y ocupó ese cargo hasta 2021, cuando renunció para competir como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Santilli asumirá oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de Ministros este martes 30 de junio, a las 16. La ceremonia de jura estará encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.