Desde Unión por la Patria sostienen que el caso Adorni "quebró el discurso de la casta" de La Libertad Avanza

La diputada nacional por Unión por la Patria Kelly Olmos consideró que el escándalo de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, "quebró el discurso de la casta" que promueve el Gobierno de Javier Milei ya que la gestión libertaria le brindó "una protección enorme" al ahora ex jefe de Gabinete.

"Adorni no se fue por una decisión del Gobierno. Lo que sentimos es que hubo una protección enorme para una persona que para el resto de la sociedad era un chorro", cuestionó la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, advirtió: "El nivel de esfuerzo que pusieron en su protección nos tiene que hacer preguntarnos qué hay detrás de esa situación".

En una entrevista radial, Olmos insistió que con el caso Adorni "todo el discurso de la casta se ha quebrado concretamente porque los nombres que sostienen a este gobierno constituyen parte de lo que ellos identificaron como casta".

En tanto, sobre la posible designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, evaluó que "le va a poner política de gobierno, vínculos, diálogo y anticipación" a la gestión nacional.

Olmos indicó que la posible designación de Santilli "es una nueva oportunidad para cambiar la lógica" del Gobierno.

"Es una nueva oportunidad para cambiar la lógica", ponderó aunque subrayó que "si el Gobierno no entiende que no es Milei el rey ni un emperador y que necesita conversación política y democrática de verdad, le van a volver a aparecer los problemas".

"La gente la está pasando muy mal"

Por otra parte, Olmos volvió a criticar a la administración libertaria al recalcar que "este proyecto está alcanzando un límite muy fuerte en la capacidad de la sociedad de soportar una crisis de ingresos como la que este gobierno le ha impuesto a la mayoría".

"La gente la está pasando muy mal", enfatizó y sostuvo que decisiones como liberar el precio de las garrafas afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

También apuntó contra medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al afirmar que beneficia principalmente a empresas extranjeras. "Comprometen a la Argentina por 30 años y no van a desplegar beneficios para el conjunto", sentenció.