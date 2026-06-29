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Lunes, 29 de junio de 2026

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"Asumo el desafío más importante de mi vida": el primer mensaje de Diego Santilli designado como Jefe de Gabinete

Quien en las próximas horas asuma como nuevo ministro coordinador agradeció al presidente Javier Milei y a Karina Milei. Aseguró que su prioridad será avanzar con las reformas estructurales en el Congreso.

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El flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, publicó su primer mensaje público tras ser designado en el cargo por el presidente Javier Milei

El nuevo ministro coordinador calificó el nombramiento como el desafío más importante de su vida y ratificó su alineamiento con el programa de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento se formalizó a través de sus redes sociales oficiales, luego de mantener una reunión de trabajo y fotografiarse junto al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Quinta de Olivos. La publicación marcó el posicionamiento político del funcionario de cara a la jura del próximo martes en la Casa Rosada.

Gestión en equipo y críticas a la herencia económica

En su mensaje, el nuevo titular de la Jefatura de Gabinete enfatizó la necesidad de implementar una dinámica de conducción basada en la articulación colectiva.

 "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete", afirmó el dirigente para delimitar el perfil metodológico que imprimirá en la gestión.

Asimismo, Santilli respaldó el rumbo trazado por la administración central y lanzó duras críticas hacia las gestiones precedentes. El funcionario aseguró contar con la determinación necesaria para "sacar definitivamente a la Argentina del pozo" y estabilizar las variables políticas y económicas del país.

Foco estratégico en la agenda legislativa del oficialismo

El ministro coordinador anticipó que el eje central de su gestión operativa estará radicado en destrabar el debate parlamentario en el Congreso. 

Su objetivo inmediato será dar viabilidad técnica y política a los proyectos de ley que el oficialismo considera prioritarios para profundizar la desregulación estatal.

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas", concluyó el funcionario entrante. De esta manera, el Ejecutivo busca cerrar la crisis política abierta tras la salida de Manuel Adorni y consolidar su armado de poder en el corto plazo.

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