A horas de la jura como Jefe de Gabinete, Santilli elogió a Javier Milei: "Es el Presidente más reformista de la historia"

Tras ser confirmado oficialmente como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, Diego Santilli elogió al presidente Javier Milei y a su equipo de Gobierno. Además, ratificó el liderazgo del mandatario y aseguró que le gustaría "que sea reelecto".

"Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo", señaló "El Colo" en declaraciones a la prensa.

Además, respaldó el liderazgo del Presidente y consideró que debe seguir al frente del Gobierno. "Tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente", enfatizó.

El flamante jefe de Gabinete también definió a la actual administración como "una oportunidad única para la Argentina" y planteó que ese rumbo necesita continuidad. Por eso, volvió a expresar su deseo de que Milei obtenga un segundo mandato.

"El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino", subrayó

La charla de Santilli con Mauricio Macri y su mirada sobre el rumbo del Gobierno





Santilli reveló que charló con el líder del PRO antes de reunirse con Javier Milei. "Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente (para ser jefe de Gabinete) y conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri", explicó.

Más allá de ese contacto con el expresidente, dejó en claro cuál es, a su entender, la conducción política del oficialismo y sostuvo que "el liderazgo es claramente del actual mandatario".

Diego Santilli confirmó que habló con Mauricio Macri, pero remarcó que "el liderazgo es del actual mandatario".

También destacó el trabajo del equipo que acompaña a Milei y afirmó que el Gobierno cuenta con "un Gabinete muy potente, muy profesional en todas las áreas", que sigue "trabajando para que las reformas que el Presidente sueña y quiere sigan adelante".

Sobre esas transformaciones, remarcó que son necesarias "para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años" y puso como ejemplo la evolución de la inflación: "Empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2 1%, y si Dios quiere junio seguirá con esta tendencia".

La agenda de Santilli como jefe de Gabinete

Santilli asumirá este martes a las 16, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento en la Casa Rosada. Entre sus principales tareas estará fortalecer el diálogo con los gobernadores y los bloques aliados para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

En su entorno aseguran que mantendrá las recorridas por las provincias y profundizará las conversaciones con los espacios que acompañan al oficialismo. En el PRO, incluso, algunos dirigentes creen que su llegada al Gabinete podría contribuir a mejorar la relación entre Mauricio Macri y Milei.

Como parte de sus primeras actividades, este martes se reunirá con su antecesor para coordinar el traspaso de funciones. El miércoles, en tanto, acompañará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza.